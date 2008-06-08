Євро-2008: німецькі фани побилися з поляками
А матч ще ж не почався...
В Австрії затримано сімох уболівальників збірної Німеччини, які брали участь у сутичках з польськими фанатами.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», спочатку вони кидали один в одного пластикові стакани з-під пива, відтак справа дійшла до рукоприкладства.
Як очікується, сьогодні на матчі збірних Німеччини і Польщі присутні більш як 40 тисяч уболівальників обох команд. Напередодні гри декілька польських таблоїдів розмістили на своїх сторінках фотоколажі, на яких головний тренер збірної Польщі тримає в руках відрубані голови свого німецького колеги і капітана збірної Німеччини.
Сьогодні на Євро-2008 зустрінуться також збірні Австрії і Хорватії. Напередодні, в перший день проведення чемпіонату, збірна Чехії виграла у швейцарців 1:0, а португальці у турків - 2:0.