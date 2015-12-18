Матч-реванш Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі може пройти в ОАЕ

Матч-реванш Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі відбудеться там, де він принесе найбільший прибуток, заявив промоутер британця Мік Хеннессі, повідомляє Boxingnews.

"Тут, в Англії, гігантські стадіони, але провести цей бій хочуть всі. Зі мною вже контактували з Об'єднаних Арабських Еміратів. Це буде супербій. Незалежно від того, де він відбудеться, це буде одна з найбільших подій в боксі в наступному році", - сказав Мік Хеннессі.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Володимир Кличко програв бій за титул чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британцеві Тайсону Ф'юрі. Протягом тижня після поєдинку Кличко зажадав обов'язковий реванш від суперника, передбачений контрактом. Ф'юрі погодився на матч-реванш. Разом з тим, повернути всі свої титули Кличку не вдасться в майбутньому бою в будь-якому випадку. IBF позбавила Ф'юрі свого чемпіонського пояса, тому що за правилами цієї організації боксер повинен був спочатку провести обов'язковий захист з претендентом за версією організації, а потім проводити матч-реванш з українцем.