Шовковський іде з Динамо?
00:03, 08 червня 2008Спорт
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Чи це - піар-хід...
Як повідомила вчора турецька газета Fotospor, 33-річному голкіперові київського Динамо і збірної України вже зробили трансферну пропозицію через посередника.
|Садрі Шенер
За інформацією видання, в цьому питанні посильну допомогу надає український воротар Віктор Гришко, який захищав кольори турецького клубу в 1992–1995 роках. Саме Гришко зустрівся з Шовковським і передав йому пропозицію Шенера.
|Віктор Гришко
– Мені нічого не відомо про інтерес турок до Шовковського, до того ж у Сашка ще два роки діє контракт з Динамо. Можливо, цю інформацію поширює агент Шовковського, який таким чином хоче підігріти інтерес до свого клієнта.
|Реваз Чохонелідзе
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