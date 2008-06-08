Шовковський іде з Динамо?

Як повідомила вчора турецька газета Fotospor, 33-річному голкіперові київського Динамо і збірної України вже зробили трансферну пропозицію через посередника.

У Трабзонспорі чекають відповіді. У придбанні Шовковського зацікавлений особисто президент клубу Садрі Шенер.

За інформацією видання, в цьому питанні посильну допомогу надає український воротар Віктор Гришко, який захищав кольори турецького клубу в 1992–1995 роках. Саме Гришко зустрівся з Шовковським і передав йому пропозицію Шенера.

Проте в Динамо категорично спростовують цю інформацію. Генеральний директор киян Реваз Чохонелідзе прокоментував цю ситуацію:

– Мені нічого не відомо про інтерес турок до Шовковського, до того ж у Сашка ще два роки діє контракт з Динамо. Можливо, цю інформацію поширює агент Шовковського, який таким чином хоче підігріти інтерес до свого клієнта.

Сашко – один з кращих воротарів пострадянського простору, грає за наш клуб з кінця 1993 року! Інша справа, що тут може бути ситуація, як з Сергієм Ребровим, який прийшов до мене і чесно сказав: "Мене звуть в Рубін на велику зарплату, я б хотів виїхати". Не знаю, що вирішить Шовковський, я поговорю з ним 9-го числа, коли він повернеться з відпустки.

Футбол.ua