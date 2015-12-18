Гравці "Челсі" побилися на тренуванні перед звільненням Моуріньо

В останній день роботи Жозе Моурінью на посту головного тренера лондонського "Челсі" на тренуванні команди сталася масова бійка, повідомляє The Times.

У тренуванні, яке відбулося 17 грудня, взяли участь гравці основного складу та молодіжної команди. За даними видання, інцидент стався після того, як іспанський легіонер основної команди Сеск Фабрегас зробив жорсткий підкат проти гравця "молодіжки". Бійка виявилася настільки масштабною, що тренерському персоналу довелося втрутитися і погасити конфлікт.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня Жозе Моуріньо був звільнений з поста головного тренера "Челсі". Команда займає 16-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, перебуваючи в кроці від "зони вильоту", але зайняла 1-е місце на груповому етапі Ліги чемпіонів, обійшовши в турнірній таблиці київське "Динамо", португальський "Порту" та ізраїльський "Маккабі" (Тель-Авів).