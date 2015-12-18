Боксер Геворг Манукян та гімнаст Олег Верняєв отримали нагороди кращих спортсменів місяця від НОК України

Свої заслужені нагороди – грошові премії, дипломи та пам'ятні статуетки отримали найкращий спортсмен жовтня боксер Геворг Манукян та його особистий наставник Олександр Поліщук та лауреати спортивного листопада – гімнаст Олег Верняєв та його тренер Геннадій Сартинський.

В жовтні в катарській Досі на світовій першості з боксу наш Геворг Манукян в ваговій категорії 91 кг здобув бронзову нагороду. Саме за цей здобуток боксер вперше отримав високе визнання НОК.

«На шляху до цієї нагороди він здолав дуже потужних суперників. Ми чудово пам'ятаємо вдалий виступ Геворга на історичних Євроіграх-2015 в Баку, де він здобув «срібло». Нам дуже приємно бачити високу майстерність та постійний прогрес Геворга, які він невтомно демонструє на найпрестижніших стартах», - сказав під час нагородження президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Високого визнання НОК в листопаді Олег Верняєв був удостоєний завдяки вдалому виступу на чемпіонаті світу в Глазго (Велика Британія). Лідер збірної України зі спортивної гімнастики виборов звання віце-чемпіона світу та здобув заповітну путівку на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро.

«Олег всьоме отримує звання найкращого спортсмена місяця в Україні. Він вже наблизився до лідера цього трофею – нашої олімпійської чемпіонки з фехтування Ольги Харлан, на рахунку якої вісім подібних нагород», - сказав президент НОК.

Він відзначив, що в медальній колекції і Геворга, і Олега є нагороди світових та європейських змагань і не вистачає лише олімпійської нагороди, яку вони мріють здобути в Ріо. Тож, головний олімпієць країни побажав, щоб ці мрії здійснились в 2016 році.

Сергій Бубка висловив щирі слова вдячності наставникам хлопців, подякувавши Олександру Поліщуку та Геннадію Сартинському за вагомий внесок у розвиток українського спорту.

Президент НОК подякував президенту Федерації боксу України Володимиру Продивусу та привітав новообраного президента Української федерації гімнастики Олександра Сухомлина з обранням на таку високу посаду, висловивши сподівання, що під його керівництвом славні традиції вітчизняної спортивної гімнастики будуть продовжені та примножені. Зі свого боку, Олександр Сухомлин подякував керманича НОК за довіру та запевнив, що буде намагатися максимально сприяти підготовці та підтримці українських гімнастів.

Лауреати спортивних місяців подякували Національному олімпійському комітету за постійну підтримку й відзначили, що налаштовані продовжувати плідну підготовку до Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.

На заході з нагоди 25-річчя найкращі спортсмени та тренери, представники федерацій отримали й пам'ятні подарунки НОК України.