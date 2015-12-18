Президент ФФУ Павелко: Виконком одноголосно і оплесками прийняв рішення про продовження контракту з Фоменком

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко і головний тренер національної команди Михайло Фоменко розповіли про Виконком ФФУ на спільному брифінгу в Будинку футболу у Києві, повідомляє кореспондент УНІАН.

"Виконком одноголосно і оплесками ухвалив рішення про продовження повноважень Михайла Фоменка, - почав Андрій Павелко. - Фоменко буде готувати команду до фінальної частини Євро-2016".

У свою чергу, тренер української національної команди розпочав з привітань з майбутніми святами: "З Новим роком всіх вас, миру, добра і тепла. Щодо сьогоднішньої події - спасибі за довіру. За те, що нашому штабу довірили провести фінальну частину Євро-2016. Що стосується тренерського штабу, з часом буде озвучено його склад. Фінальна частина, м'яко кажучи, трохи відрізняється від відбору, від попередніх матчів".

Також Фоменко окреслив ключові дати при підготовці до ЄВРО-2016. "З одного боку - часу ще достатньо, з іншого - вже необхідно приступати до підготовки до фінальної частини турніру. 19 травня ми хочемо розпочати безпосередню. підготовку до Євро. Хлопцям потрібно і відпочити, а потім і "навантажити" їх, щоб вони гідно виступили на Євро".

Щодо товариських матчів, які команда проведе перед Євро-2016, то їх календар вже затверджено. "24 березня в Україні буде проведено матч з Кіпром, а 28 березня, швидше за все, ми проведемо матч з командою Уельсу, також в Україні. Документи між сторонами вже готуються до підписання. Орієнтовно, ці ігри будуть проведені в Одесі і Києві. Крім того, матч у Києві з Уельсом ми хочемо зробити як офіційні проводи команди на Євро", - зазначив Павелко.

У свою чергу, тренер команди додав: "Звичайно, хочемо зіграти три матчі, а не два. За правилами УЄФА це може бути одна гра з учасником Євро і дві - з іншими суперниками".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що Виконком ФФУ прийняв рішення продовжити контракт з головним тренером збірної України з футболу Михайло Фоменко.