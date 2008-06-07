Збірна Росії виключила Погребняка із заявки на Євро-2008

Форвард збірної Росії Павло Погребняк виключений зі складу команди на чемпіонат Європи з футболу 2008 року. Поки невідомо, хто замінить нападаючого в заявці росіян. Про це пише Лента.ру з посиланням на джерело в УЄФА.

Раніше медична комісія УЄФА дійшла висновку, що травма Погребняка є достатньо серйозною для того, щоб футболіст не зміг взяти участь у Євро-2008.

Форвард "Зеніту" отримав травму лівого коліна в товариському матчі з Сербією 28 травня. Лікарі зафіксували у нього надрив задньої поверхні меніска. Тренерський штаб збірної до останнього розраховував, що Погребняк зможе зіграти на чемпіонаті Європи.

У складі росіян Погребняка можуть замінити півзахисник "Крыльев Советов" Олег Іванов або хавбек "Спартака" Олександр Павленко, які входили до попереднього складу на Євро-2008, але не були включені в остаточну заявку. Також серед претендентів на те, щоб потрапити до складу збірної Росії замість форварда "Зеніту", називалися Олександр Кержаков і Дмитро Буликін.