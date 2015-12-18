Виконком ФФУ затвердив Фоменка на посту головного тренера збірної України
13:00, 18 грудня 2015Спорт
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Завершилося голосування з ключових питань.
Фото УНІАН
Виконком Федерації футболу України (ФФУ) затвердив наставників збірних команд України різних вікових груп, повідомляє Sport.ua.
Отже, національну збірну продовжить тренувати Михайло Фоменко.
З молодіжною командою (U-21) буде працювати Олександр Головко.
Збірну U-20 очолив Олександр Петраков.
Команду U-19 та команду U-15 прийняв Олег Кузнєцов.
Збірну U-16/17 (2000 рік народження) очолив Сергій Попов.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходить Виконком ФФУ, де головним питанням порядку денного було затвердження наставників збірних команд України різних вікових груп.
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