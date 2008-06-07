Сьогодні стартує чемпіонат Європи з футболу

У суботу, 7 червня, матчем Швейцарія - Чехія у Базелі відкриється 13-й чемпіонат Європи з футболу. У першості Європи, яка пройде на футбольних полях Австрії і Швейцарії, беруть участь 16 національних збірних.

На груповому етапі (7-18 червня) кожна команда проведе по три матчі з суперниками по квартету, і по дві кращі збірні продовжать боротьбу за нагороди чемпіонату в поєдинках на виліт. Матчі 1/4 фіналу пройдуть 19-22 червня, півфіналу - 25-26 червня, фінал відбудеться в останній день чемпіонату, 29 червня.

Головним фаворитом Євро-2008 переважна більшість букмекерських контор вважає Німеччину. Далі у порядку зниження вірогідності завоювання золота розташувалися команди Іспанії, Італії, Португалії і Франції.

Матчі чемпіонату прийматимуть вісім міст: по чотири в Австрії (Відень, Клагенфурт, Зальцбург, Інсбрук) і Швейцарії (Берн, Цюріх, Женева, Базель). Починаючи з чвертьфіналу, футбольними центрами Європи будуть Відень і Базель, фінал пройде в столиці Австрії на арені "Ернст Хаппель Штадіон", що вміщає близько 50 тисяч глядачів.

Вперше переможець першості Старого Світу був визначений в 1960 році, коли у фінальному матчі в Парижі збірна СРСР обіграла команду Югославії з рахунком 2:1, забивши вирішальний м`яч ув додатковий час. Також чемпіонами Європи ставали збірні Німеччини (1972, 1980, 1996), Франції (1984, 2000), Іспанії (1964), Італії (1968), Чехословаччини (1976), Нідерландів (1988), Данії (1992) і Греції (2004).

Переможець чемпіонату Європи одержує "Кубок Анрі Делоне", названий так на честь першого генерального секретаря Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА), який вперше запропонував ідею проведення європейської першості. Кубок був стилізованою срібною амфорою з барельєфом, на якому зображено хлопця, що грає в м`яч.