Сьогодні починається чемпіонат Європи з футболу

На чемпіонаті Європи з футболу 2008 року працюватиме 5 тис. волонтерів, серед яких громадяни найрізноманітніших держав.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, дві третини всіх волонтерів є представниками Австрії і Швейцарії, але загалом у штат набрано громадян 75 держав, включаючи такі екзотичні країни, як Коста-Ріка, Того, Уганда, Індонезія і Непал. Усі вони пройшли навчальні курси і тепер готові до надання допомоги уболівальникам, представникам ЗМІ і гостям чемпіонату.

Волонтери, які будуть зайняті в 14 різних сферах, пройшли спеціальну підготовку - від курсів водіння до розвитку навиків роботи з терміналом з перевірки акредитацій.

Директор Євро-2008 зі швейцарського боку Крістіан МУТШЛЕР відзначив роботу, виконану волонтерами цього місяця.

"Волонтери - це наш перший великий успіх, адже ми одержали близько 18 тис. заявок від кандидатів. Ми стали свідками величезного інтересу, а анкети приходили з усього світла. У восьми містах чемпіонату ми провели близько десяти тисяч інтерв`ю, аби відібрати п`ять тисяч волонтерів", - сказав він.

За словами К.МУТШЛЕРА, в шести містах працюватиме по 500 волонтерів, а в Базелі і Відні їх буде вдвічі більше.

«Волонтери допомагатимуть у сфері транспорту, обслуговування, працюватимуть з пресою і на стадіонах", - сказав він.

Як відомо, чемпіонат Європи з футболу відбудеться з 7 по 29 червня в Австрії і Швейцарії.