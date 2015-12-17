Жозе Моуріньо звільнений з "Челсі"

ФК "Челсі" офіційно оголосив про відставку тренера команди Жозе Моуріньо, повідомляється на клубному сайті.

Раніше повідомлялося, що колишній захисник лондонского "Челсі" і збірної Англії Грем Робертс заявив у прямому ефірі BBC Radio 5 про прийняте керівництвом клубу рішення звільнити Жозе Моурінью.

"Я не думаю, що вони можуть грати гірше, але вони були абсолютно жахливі в цьому році," - зазначив Робертс.

Передбачувана сума компенсації португальському фахівцеві повинна скласти 37,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Після поразки лондонського клубу від "Лестера" в минулому турі англійської Прем'єр-ліги (1:2), "Челсі" з 16-ма очками займає 16-е місце в турнірній таблиці перебуваючи в кроці від "зони вильоту" з АПЛ. Разом з тим, команда вийшла в пле-офф Ліги чемпіонів, посівши 1-е місце в групі з київським "Динамо", португальським "Порту" та ізраїльським "Маккабі" (Тель-Авів).

Раніше Моурінью тренував «Челсі» в сезонах 2004/05-2006/07. Він завоював з командою два титули чемпіона Англії і двічі перемагав у Кубку ліги. Також "Челсі" під його керівництвом по разу виграли Кубок і Суперкубок країни. Тренер повернувся в лондонський клуб у сезоні-2014/15, коли привів «Челсі» до перемоги в чемпіонаті Англії і Кубку ліги.