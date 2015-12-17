"Динамо" подало апеляцію на рішення УЄФА про проведення матчів ЛЧ без глядачів

Президент футбольного клубу "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс офіційно оголосив про те, що клуб подав апеляцію на рішення УЄФА про проведення двох матчів без глядачів через інцидент з побиттям темношкірих уболівальників на матчі Ліги чемпіонів з англійським "Челсі", повідомляє прес-служба "Динамо".

"На даний момент ми подали апеляцію в УЄФА. Ми практично розібралися з тим, що там відбулося насправді, і можу вас запевнити, що расизму там не було – це чисте хуліганство. І ось через купку даних негідників змушені страждати справжні віддані шанувальники «Динамо» Київ, які не можуть прийти на стадіон, щоб повболівати за свою рідну команду. Я дуже розраховую на порядних чесних вболівальників, особливо це стосується ультрас, які завжди займають три-чотири сектори на «Олімпійському». Адже з ними у нас також були проблеми, але після того, як нам вже одного разу довелося грати один матч в єврокубках без глядачів, у нас з ними не було жодного конфлікту, з їхнього боку не було жодного фашистського гасла – нічого такого, за що УЄФА міг би зробити нам зауваження. Нині ж, повторюся, через купку негідників справжні вболівальники позбавлені можливості підтримати команду в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів", - зазначив Суркіс.

"Ми зі свого боку могли б просто з цим змиритися, але в футбол ми граємо для вболівальників. Команда хоче бачити повні стадіони! Досить того, що на матчах чемпіонату України хлопці бачать порожні трибуни. Саме тому ми подали апеляцію. Відразу скажу, що махати шашками ми не можемо, – ми можемо тільки просити, якщо треба, клястися, що це було в перший і останній раз. Але я поклястися можу за себе, за співробітників свого клубу, які будуть сидіти і щиро вболівати за команду. Навіть за ультрас можу поручитися! Але як я можу заприсягтися за купку якихось негідників, які приходять виключно для того, щоб зірвати матч?! Ми знаємо, що три людини затримано, і вони знаходяться під слідством. Не знаю, сидять вони чи ні – я ж не співробітник правоохоронних органів. Їх імена відомі, вони будуть опубліковані, громадськість буде знати про це – нехай люди не переживають. Ми повинні боротися з цим всі разом, і якщо якийсь негідник починає провокувати на трибуні, то десять, двадцять, сотню порядних людей, які сидять поруч з ним, повинні його втихомирити, вивести до виходу і здати стюардам. Якщо буде така філософія – тоді все буде нормально, а ні... Ви ж розумієте, що це не тільки проблема «Динамо» Київ. Я був обурений, коли дану проблему намагалися перевести в ракурс того, що наш клуб не працює з уболівальниками, що у нас на стадіоні твориться беззаконня, співробітники не працюють, і як взагалі таке могло статися", - продовжив президент ФК "Динамо".

"Ви знаєте, я довго думав про цю проблему, хотів зрозуміти справжню причину того, що відбувається. І я не знайшов виходу. Адже ми не можемо біля кожного місця посадити людину від клубу, який буде стежити за порядком. Зараз точно відомо, що потерпілий молодик зняв бійку на телефон, і після відмови стерти дане відео його було побито. Тобто, має місце проста побутова ситуація, і треба кидати всі сили на боротьбу з цими проявами. Але тут приходить рішення по збірній. І це вже не Суркіс з «Динамо» Київ, а Федерація футболу і вся країна. А ви можете собі уявити, що один негідник приїде з національною командою на чемпіонат Європи у Франції, де сьогодні все так напружено, з яким-небудь фашистським значком – що буде тоді... Таке враження, що вони народилися не в нашій країні, що це бидло, вибачте за жорсткі слова, яке треба ізолювати від суспільства".

"Через них справжні вболівальники змушені були вболівати за команду, сидячи по барах, а тисяча найвідданіших зустрічали команду на під'їзді до стадіону, щоб хоч якось підтримати хлопців. При цьому було досить багато представників правоохоронних органів, але не було жодного інциденту, жодної сутички, оскільки співробітники поліції розуміли, що люди прийшли просто підтримати свою команду. Ніхто не став гасити фаєри – відстояли, поаплодували, після чого розійшлися по барам для перегляду матчу. Ось такими і повинні бути справжні шанувальники команди. Звертатися треба саме до них, до наших ультрас, щоб вони допомагали нам виявляти свавільників. Більше того, я говорив своїм співробітникам і призначеному мною віце-президенту, що, можливо, ультрас самі дадуть мені людей, які будуть допомагати стежити за порядком, щоб не покладатися на стюардів «Олімпійського», куди наймають родичів, бабусів-дідусів. Та після цього інциденту протягом 15-ти хвилин ми могли знати, хто це, вивести їх з трибун, уявити делегатів УЄФА і миттєво допитати – і в такому випадку, я впевнений, ми навіть штрафу могли б уникнути. Але сидять там, вибачте, нероби, які пропонують, наприклад, ізолювати сектора... Чиста маячня! І ось так все наше суспільство: один скаже, інший підхопить – і піде поголоска. Все це викликає в мене обурення".

Як повідомляв УНІАН, УЄФА покарав "Динамо" за інцидент на грі з "Челсі" проведенням трьох матчів без глядачів (третій - умовно). Перший матч був зіграний в рамках заключного 6-го туру групового етапу проти "Маккабі" з Тель-Авіва. Кияни виграли цю гру з рахунком 1:0 і вперше з сезону 1998/99 вийшли в плей-офф ЛЧ.