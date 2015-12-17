Президент МОК Бах: "Український НОК є сильним і успішним членом Олімпійського руху"

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах в рамках візиту на святкування 25-річчя Національного олімпійського комітету України дуже високо оцінив роботу вітчизняного НОК, повідомляє прес-служба НОК України.

«Згідно протоколу я приїжджаю тільки на сторіччя національних олімпійських комітетів, але не відгукнутися на запрошення України та особисто мого друга Сергія Бубки я просто не міг», - сказав президент МОК.

Томас Бах зауважив, що Україна з гордістю може озирнутися на останні 25 років своєї спортивної історії. Адже з моменту здобуття незалежності українські спортсмени завоювали 122 медалі на Олімпійських іграх.

«Серед видатних Олімпійських чемпіонів я повинен згадати й мого дорогого друга Сергія Бубку. Чемпіон Олімпійських ігор 1988 року, він продовжував бити рекорд за рекордом протягом своєї кар'єри легкоатлета та приносити своїй країні успіх за успіхом. З такими багатими спортивними традиціями ви можете з повним правом пишатися внеском, який українські спортсмени зробили і продовжують робити в олімпійську історію», - додав керманич МОК.

«НОК України відіграє провідну роль в тому, щоб поставити спорт на службу громадам. Через добре розвинену мережу регіональних відділень і представництв НОК забезпечує, щоб спортивні ініціативи та освітні програми досягали українського суспільства в цілому, тим самим поширюючи олімпійські цінності по всій країні», - наголосив Бах.

«Український НОК є сильним і успішним членом Олімпійського руху. Будьте певні, що ми будемо продовжувати будувати нашу дружбу і прекрасні відносини між НОК України та МОК протягом багатьох наступних років», - сказав Томас Бах, вручивши на знак цієї великої дружби між МОК та Олімпійським рухом в Україні Сергію Бубці нагороду МОК імені П'єра де Кубертена.

За словами головного олімпійця світу, він був дуже радий відвідати таку спортивну країну, якою є Україна: «На святкуванні 25-річчя НОК я бачив багато видатних атлетів. Під час візиту в столичну школу на Олімпійському уроці я познайомився з майбутніми олімпійськими чемпіонами. Дуже радий, що в України живий справжній олімпійський дух».