Пісня про Зідана ”Удар головою” стала хітом

Пісня "Headbutt" ("Удар головою"), написана трьома французькими болільниками за тридцять хвилин після закінчення фіналу Чемпіонату світу по футболу, в якому збірна Франції по пенальті поступилася збірній Італії, є найбільш запитаною музичною композицією у Франції, передає AFP.

Тільки через сервер дистриб`ютора Warner Music пісня, в якій співається про удар з боку Зінедіна Зідана в груди Марко Матерацци і висміюється невдалий удар Давида Трезеге в серії післяматчових пенальті, була викачана більше 80 тисяч разів. За даними Warner Music, диски з композицією є музичним товаром, що продається в універсамах країни найкраще.

"Headbutt" поширюється в 20 країнах, включно до Японії та Філіппін, до випуску готуються італійська і іспанська версії.

Лента.ру