Порошенко зустрівся з президентом МОК Бахом

Під час зустрічі Петро Порошенко нагородив голову МОК орденом князя Ярослава Мудрого, повідомляє прес-служба НОК України.

Президент наголосив на важливій ролі Міжнародного Олімпійського Комітету в утвердженні миру, безпеки та стабільності в світі.

Він згадав ім'я відомого українця Олексія Бутовського – одного з провісників міжнародного олімпійського руху та одного з засновників МОК.

Глава держави привітав Національний олімпійський комітет з 25-ю річницею створення та нагадав, що українські олімпійці здобули за усі часи 623 олімпійські медалі, з яких 122 – за часів незалежної України.

«Спорт є одним з пріоритетів для української влади. Ми пишаємося нашими олімпійцями», – сказав Президент. За його словами, українські спортсмени вибороли 103 олімпійські ліцензії та наполегливо готуються до Олімпіади в Ріо-де-Женейро, яка відбудеться наступного року.

Томас Бах подякував за визнання ролі МОК, який вважає своїми пріоритетами встановлення більшого взаєморозуміння між людьми та народами, особливо у ситуації, коли політичні обставини змінюються, а також застосування спорту як засобу діалогу між людьми.

Томас Бах повідомив про надання додаткової допомоги українським спортсменам для покращення їх умов тренування та запевнив у намірі його організації і надалі підтримувати українських атлетів. «Ми це робимо, бо хочемо побачити сильну українську команду у Ріо-де-Жанейро», – сказав Голова МОК.

«Ви маєте повну підтримку Президента», – наголосив Петро Порошенко.

Томас Бах також відзначив важливість взаємодії між Урядом країни та Національним олімпійським комітетом.

Сергій Бубка висловив вдячність МОК за допомогу та звернувся до Президента: «Ми відчуваємо, що ви підтримуєте олімпійський рух. У ці складні часи олімпійці готуються представити нашу команду в Ріо-де-Жанейро і зробити все для того, щоб ми бачили наш прапор, чули наш гімн і пишалися досягненнями наших олімпійців».

Глава держави у відповідь висловив думку, що спорт відіграє надважливу роль в об'єднанні країни. «Коли я був на стадіоні, і весь стадіон співав одним голосом гімн України – це було неймовірне відчуття і це об'єднувало країну. Таке може бути тільки в армії або на спортивних змаганнях. Я би хотів це чути лише на спортивних змаганнях», – сказав Петро Порошенко.