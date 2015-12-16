В Києві відкрито пам’ятну стелу на честь видатних олімпійців

У заході взяли участь президент НОК України Сергій Бубка, віце-президент НОК України Валерій Борзов, Міністр освіти і науки України Сергій Квіт, заступник Міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул, ректор Університету Євгеній Імас, керівники Національних олімпійських комітетів інших країн, видатні олімпійці України, повідомляє прес-служба НОК України.

На пам'ятній стелі зображені імена та прізвища усіх уславлених олімпійців-випускників НУФВСУ, які в різні роки своїми успіхами прославили нашу країну на Олімпійських іграх.

З 1952 року вихованці університету (студенти, аспіранти, випускники) здобули 295 олімпійських медалей: 112 золотих, 89 срібних та 94 бронзових.