В Києві відкрито пам’ятну стелу на честь видатних олімпійців
21:50, 16 грудня 2015Спорт
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Сьогодні з нагоди святкування 25-річчя Національного олімпійського комітету України в центральному корпусі Національного університету фізичного виховання та спорту відбулося урочисте відкриття пам’ятної стели на честь чемпіонів та призерів Олімпійських ігор – випускників навчального закладу.
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У заході взяли участь президент НОК України Сергій Бубка, віце-президент НОК України Валерій Борзов, Міністр освіти і науки України Сергій Квіт, заступник Міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул, ректор Університету Євгеній Імас, керівники Національних олімпійських комітетів інших країн, видатні олімпійці України, повідомляє прес-служба НОК України.
На пам'ятній стелі зображені імена та прізвища усіх уславлених олімпійців-випускників НУФВСУ, які в різні роки своїми успіхами прославили нашу країну на Олімпійських іграх.
З 1952 року вихованці університету (студенти, аспіранти, випускники) здобули 295 олімпійських медалей: 112 золотих, 89 срібних та 94 бронзових.
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