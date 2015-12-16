Президент МОК Бах разом з українськими чемпіонами провів фехтувальний майстер-клаc

З нагоди відзначення 25-річниці з дня заснування Національного олімпійського комітету України до країни прибули високоповажні гості на чолі з президентом Міжнародного Олімпійського Комітету Томасом Бахом.

У насиченому графіку головного олімпійця світу знайшовся час не лише для спілкування з дітьми, а й для проведення майстер-класу.

Так, столична загальноосвітня школа №78 Всеукраїнської мережі олімпійської освіти на один урок перетворилась на фехтувальний майданчик. Справжні спортивні зірки завітали до учнів, щоб розповісти про стародавній вид спорту, який був включений ще до програми I Олімпійських ігор 1896 року, його еволюцію та становлення, різноманітні дисципліни та особливості зброї, а головне на власні очі розібратись в усіх премудростям справжніх мушкетерів.

Своїми секретами ділились президент Міжнародного Олімпійського Комітету, Олімпійський чемпіон з фехтування Томас Бах, чемпіони та призери Ігор Григорій Крисс, Вадим Гутцайт, Ольга Харлан, Яна Шемякіна, Віктор Путятин, чемпіони та призери світової першості Богдан Нікішин, Анатолій Герей, Ернест Яцик, чемпіон I Європейських ігор Андрій Ягодка, призери чемпіонату Європи Андрій Погребняк і Ольга Лелейко.

Головним тренером заходу виступила чемпіонка світу та Європи Наталія Конрад, саме під її керівництвом учасники незвичайного майстер-класу виконували всі продемонстровані елементи і робили перші фехтувальні кроки.

Перед тим як зануритись у чарівний фехтувальний світ, учні зі своїми зірковими наставниками добряче розім’ялись під керівництвом молодого посла II Юнацьких Олімпійських ігор 2016 року в Ліллехаммері Віри Передерій, яка провела для них ранкову розминку «Do like OLYMPIANS».

«Неймовірні емоції я відчув сьогодні. У нас вийшло приємне спілкування з дітьми, які поділились зі мною своїми спортивними успіхами, прекрасно, що більшість з них відвідує спортивні секції, все це робить їх не лише фізично, а й морально сильнішими», - прокоментував президент МОК Томас Бах.

У свою чергу президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка відзначив, що чудово, коли у дітей з’являється така можливість не лише побачити і взяти автограф у світових спортивних зірок, а й повчитись у них, як ставати чемпіонами і в спорті, і в житті, відкрити в собі нові таланти і долучитись до унікального олімпійського руху.

«Вдячний і президенту МОК і нашим олімпійцям, що знайшли час та можливість й подарували малечі справжню радість від спілкування Впевнений, що цей майстер-клас всім запам’ятається надовго», - наголосив керманич НОК.

Всі учасники окрім позитивних емоцій, отримали ще й олімпійські сувеніри від Національного олімпійського комітету України.