Матч Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Манчестер Сіті" не буде перенесений з Києва

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між українським "Динамо" і англійським "Манчестер Сіті" не буде перенесений і, як і планувалося, пройде в Києві, повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Напередодні почесний президент Федерації футболу України (ФФУ) і віце-президент УЄФА Григорій Суркіс заявив, що "Манчестер Сіті" ставить питання про те, щоб провести перший матч на нейтральному полі і вже відправив відповідний запит до УЄФА.

"Як і планувалося, матч пройде в Києві", - повідомили у прес-службі УЄФА.

Раніше дисциплінарний комітет УЄФА покарав "Динамо" проведенням двох найближчих домашніх матчів без глядачів в єврокубках і одним умовно, а також штрафом у розмірі €100 тисяч. Кияни понесли покарання за поведінку вболівальників клубу під час домашнього матчу групового етапу Ліги чемпіонів з лондонським "Челсі", який пройшов 20 жовтня і завершився з рахунком 0:0. Зокрема, під час зустрічі фанати побили темношкірих уболівальників і влаштували масові заворушення. Умовне покарання набуде чинності, якщо повториться аналогічна ситуація протягом трьох років.

Пізніше в ФК "Динамо" повідомили, що подадуть апеляцію і будуть наполягати на скасуванні рішення про проведення другого матчу без глядачів. Перша гра без глядачів відбулася в рамках заключного туру групового етапу ЛЧ "Динамо" - "Маккабі" (Тель-Авів). Кияни виграли з рахунком 1:0 і вперше з сезону 1998/99 забезпечили собі участь в плей-офф ЛЧ.

Перший матч між "Динамо" і "Манчестер Сіті" заплановано на 24 лютого. Повторна гра відбудеться в Манчестері 15 березня.