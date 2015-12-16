Олімпійська родина відзначила 25-річчя НОК України

Київський національний академічний театр оперети на декілька годин перетворився на справжній олімпійський майданчик, де сяяли зірки світового масштабу на чолі з президентом Міжнародного Олімпійського Комітету Томасом Бахом і президентом Асоціації національних олімпійських комітетів (АНОК) Ахмад Аль-Сабахом.

Олімпійські чемпіони, починаючи з 1952 року і до наших днів, керманичі НОКів інших країн, спортивна громадськість країни вітали Національний олімпійський комітет з 25-річням з дня заснування.

Під час концерту всі змогли зануритись у славну чверть сторічну історію, в чергове пережити хвилюючі миті перемоги наших олімпійців під час перегляду історичної відеохроніки, а також насолодитись яскравою концертною програмою.

«Озираючись назад з впевненістю можна сказати, що спільними зусиллями зроблено чимало. Нашими спортсменами здобуто 122 олімпійські нагороди, ми забезпечили підтримку атлетів і тренерів, запровадили унікальні олімпійські проекти, вибудували дієву та ефективну структуру олімпійського руху та чітку й прозору систему взаємовідносин між його суб’єктами, залучили потужних спонсорів і партнерів, відкрили Олімпійським дім. Нам дуже приємно, що експерти МОК високо оцінили діяльність НОК України і визначили її ефективною моделлю роботи, а в 2013 році ми отримали престижну міжнародну премію креативного спорту за популяризацію олімпійських ідей та цінностей. Але ми не зупиняємося на досягнутому. Низький уклін та глибока вдячність усім спортсменам, тренерам, фахівцям та спеціалістам, усім суб’єктам олімпійського руху, ветеранам спорту, українській діаспорі, меценатам та партнерам, представникам засобів масової інформації та усім прихильникам спорту в нашій країні за ці насичені, продуктивні та історичні 25 років. Пишемо разом нову олімпійську історію», - закликав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка під час свого виступу.

Теплі слова привітання зі сцени звучали і від світових лідерів олімпійського руху – президента МОК Томаса Баха і керманича АНОК Ахмад Аль-Сабаха. Свої вітання надіслали президент Європейських Олімпійських Комітетів Патрік Хіккі, Президент України Петро Порошенко, Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, українська діаспора.

У своїй промові найголовніший олімпієць світу відмітив, що Україна з гордістю може озирнутися на останні 25 років своєї спортивної історії. НОК України відіграє провідну роль в тому, щоб поставити спорт на службу громадам. Через добре розвинену мережу регіональних відділень і представництв, Олімпійський комітет України сприяє тому, щоб спортивні ініціативи та освітні програми досягали суспільства в цілому, тим самим поширюючи олімпійські цінності по всій країні.

«Ваш Національний олімпійський комітет є сильним і успішним членом Олімпійського руху. Будьте певні, що ми будемо продовжувати будувати нашу дружбу і прекрасні відносини між НОК України та МОК протягом багатьох наступних років. На знак цієї великої дружби між Міжнародний Олімпійським Комітетом та Олімпійським рухом в Україні, я хотів би вручити президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, нагороду МОК імені П'єра де Кубертена», - наголосив Томас Бах.

Найвищі нагороди Національного олімпійського комітету України – Ордени НОК були вручені Олімпійському чемпіону Григорію Кріссу, легендарному тренеру з художньої гімнастики Альбіні Дерюгіній, які стояли у витоків своїх видів спорту в нашій країні, а також президентам МОК Томасу Баху і АНОК Ахмад Аль-Сабаху.

Також заслужені відзнаки від Олімпійської родини України отримали і 30 спортивних діячів країни, які зробили вагомий внесок у розвиток і популяризацію олімпійського руху.

Але яке день народження без сюрпризів і подарунків. Спеціальний номер виконали чемпіонки світу з художньої гімнастики Анна Різатдінова та призерка планетарної першості Вікторія Мазур, які зуміли вміло поєднали спорт і мистецтво. Зі сцени також прозвучав офіційний гімн Олімпійської збірної "Чемпіони", який разом з Віталієм Козловським виконали Олімпійські чемпіони: з вільної боротьби Ірини Мерлені, важкої атлетики Олексій Торохтій, фехтування Яна Шемякіна, переможці та призери Юнацьких Олімпійських ігор: легкоатлетки КатеринаДерун, Юлія Левченко, дзюдоїст Богдан Ядов та майбутній учасник II Юнацьких Олімпійський ігор, фігурист Іван Шмуратко.

Саме виконання цієї пісні і стало фінальним акордом урочистостей з нагоди Дня народження Національного олімпійського комітету України.

22 грудня 1990 року Генеральна асамблея, за участю уславлених атлетів та відомих діячів фізкультурно-спортивного руху, ухвалила постанову про створення Національного олімпійського комітету України. Першим президентом НОК України було обрано дворазового Олімпійського чемпіона з легкої атлетики Валерія Борзова. З 2005-го цю посаду обіймає Олімпійський чемпіон з легкої атлетики, член Виконкому МОК Сергій Бубка. НОК України – всеукраїнська, незалежна громадська організація, основним завданням якої є забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні як складової частини міжнародного олімпійського руху.