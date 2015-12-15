Новим президентом Української федерації гімнастики обраний Олександр Сухомлин

15 грудня 2015 року відбулась звітно-виборча конференція Української федерації гімнастики, повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

Делегати заслухали звіти віце-президентів з гімнастичних дисциплін, Дисциплінарної комісії, Ревізійної комісії.

Під час конференції було обрано нового президента УФГ, яким терміном на 5 років став Сухомлин Олександр Анатолійович.

Також обрано новий склад Президії Української федерації гімнастики до якого увійшли:

Перший віце-президент Дерюгіна Ірина Іванівна;

Віце-президент з гімнастики спортивної чоловічої Сартинський Геннадій Людвигович;

Віце-президент з гімнастики спортивної жіночої Омельянчик Оксана Олександрівна;

Віце-президент зі стрибків на батуті Салямін Юрій Миколайович;

Віце-президент з художньої гімнастики Дерюгіна Альбіна Миколаївна;

Віце-президент зі спортивної акробатики Юр’єв Володимир Іванович;

Віце-президент зі спортивної аеробіки Пасічна Тетяна Володимирівна.

Окрім того до складу Президії увійшли члени технічних комітетів міжнародних федерацій Шуйська Тетяна Володимирівна (стрибки на батуті), Голяк Юрій Леонідович (спортивна акробатика), Ковальчук Галина Василівна (спортивна акробатика).