Костя Цзю оголосив про завершення кар'єри

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у першій напівсередній вазі росіянин Костянтин Цзю під час візиту на Камчатку вперше оголосив про те, що не має наміру повертатися на професійний ринг. Спортсмен, якому у вересні виповнюється 39 років, повідомив, що він має намір займатися розвитком своїх академій боксу.

"Я на сто відсотків упевнений в тому, що більше не вийду на ринг. За декілька місяців мені буде 39 років, це вже критичний вік для спортсмена. Фізично я відчуваю себе відмінно, але потрібно розуміти, що боксу я віддав 30 років свого життя", - цитує Цзю видання fightnews.com.

Знаменитий боксер повідомив, що він має намір проявити себе в іншій діяльності, також пов`язаній зі спортом. За словами Цзю, він ставить своїм завданням залучити до занять боксом якомога більше дітей. "Після мого візиту 50-100 дітей підуть у спортзал, деякі залишаться там і виростуть у справжніх зірок. Це набагато важливіше за особисті амбіції", - підкреслив екс-чемпіон світу.

Лента.рунагадує, що свій останній бій Цзю провів рівно три роки тому. 5 червня 2005 року в Манчестері він програв технічним нокаутом британцеві Ріккі Хаттону, відмовившись виходити на останній раунд. У тому бою російський спортсмен втратив титул чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), який належав йому.