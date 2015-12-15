Шість українських тенісистів виступлять на першому турнірі сезону серії "Великого шолома" - Australian Open-2016
13:09, 15 грудня 2015Спорт
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Опубліковані списки учасників змагань.
ausopen.com
Організатори першого в сезоні турніру серії Великого шолома (четвірка найпрестижніших змагань у році) Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу оприлюднили списки учасників змагань, в яких опинилися шість представників України, повідомляє офіційний сайт турніру.
У списку три представника України в чоловічому одиночному розряді і три - у жіночому.
У змаганнях виступлять Олександр Долгополов (36-й у світовому рейтингу), Сергій Стаховський (62), Ілля Марченко (94), Еліна Світоліна (19), Леся Цуренко (33) та Катерина Бондаренко (89).
Відкритий чемпіонат Австралії-2016 пройде з 18 по 31 січня.
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