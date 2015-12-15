Шість українських тенісистів виступлять на першому турнірі сезону серії "Великого шолома" - Australian Open-2016

Організатори першого в сезоні турніру серії Великого шолома (четвірка найпрестижніших змагань у році) Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу оприлюднили списки учасників змагань, в яких опинилися шість представників України, повідомляє офіційний сайт турніру.

У списку три представника України в чоловічому одиночному розряді і три - у жіночому.

У змаганнях виступлять Олександр Долгополов (36-й у світовому рейтингу), Сергій Стаховський (62), Ілля Марченко (94), Еліна Світоліна (19), Леся Цуренко (33) та Катерина Бондаренко (89).

Відкритий чемпіонат Австралії-2016 пройде з 18 по 31 січня.