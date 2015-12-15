Південоамериканська конфедерація футболу дискваліфікувала гравця "Шахтаря" Фреда до червня 2016 року - ЗМІ
12:04, 15 грудня 2015Спорт
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Заборона діє тільки на ігри під егідою конфедерації.
theguardian.com
Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) дискваліфікувала до червня 2016 року бразильського півзахисника донецького "Шахтаря" Фреда за вживання допінгу, повідомляє ТАСС з посиланням на бразильську O Globo.
В кінці липня стало відомо, що у пробі, взятій у Фреда в ході Кубка Америки-2015, було виявлено заборонену сечогінний речовина гідрохлоротіазид.
За інформацією видання, дискваліфікація футболіста поширюється тільки на турніри, що проводяться під егідою КОНМЕБОЛ. Міжнародна федерація футболу поки не розглядала відсторонення Фреда.
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