Південоамериканська конфедерація футболу дискваліфікувала гравця "Шахтаря" Фреда до червня 2016 року - ЗМІ

Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) дискваліфікувала до червня 2016 року бразильського півзахисника донецького "Шахтаря" Фреда за вживання допінгу, повідомляє ТАСС з посиланням на бразильську O Globo.

В кінці липня стало відомо, що у пробі, взятій у Фреда в ході Кубка Америки-2015, було виявлено заборонену сечогінний речовина гідрохлоротіазид.

За інформацією видання, дискваліфікація футболіста поширюється тільки на турніри, що проводяться під егідою КОНМЕБОЛ. Міжнародна федерація футболу поки не розглядала відсторонення Фреда.