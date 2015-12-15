Національному олімпійському комітету України виповнюється 25 років. На святкування ювілею НОКу прибули перші особи провідних міжнародних спортивних організацій - президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас БАХ та президент Асоціації національних олімпійських комітетів (АНОК) Ахмад Аль-Сабах..

15 грудня у Київському національному академічному театрі оперети відбудуться урочистості з нагоди 25-річчя з дня заснування НОК України. У заході візьмуть участь провідні діячі українського й світового спорту та олімпізму, президенти НОКів інших країн, чемпіони й призери Олімпійських ігор, Олімпійська родина України.

Окрім того, 16 грудня у спортивному залі школи № 78 відбудеться майстер-клас з фехтування який проведуть президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах (чемпіон Олімпійських ігор-1976 з фехтування) та Олімпійські чемпіонки Ольга Харлан і Яна Шемякіна. Учасниками заходу стануть учні школи, президент НОК України Сергій Бубука, Олімпійські чемпіони та призери Вадим Гутцайт, Григорій Крисс, Віктор Путятин, чемпіони та призери світової першості Богдан Нікишин, Анатолій Герей, Ернест Яяки, чемпіон I Європейських ігор Андрій Ягодка, призери чемпіонату Європи Андрій Погребняк, Ольга Лелейко, чемпіонка світу та Європи головний тренер заходу Наталія Конрад і молодий посол II Юнацьких Олімпійських ігор 2016 року в Ліллехаммері Віра Перердерій.

Також, 16 грудня відбудеться урочисте відкриття пам’ятної стели найтитулованіших випускників Національного університету фізичного виховання та спорту (НУФВСУ). У заході візьмуть участь Томас Бах, Ахмад Аль-Сабах, Сергій Бубка, олімпійці, керівництво університету.

Нарешті, 16 грудня відбудеться Всеукраїнський семінар-нарада за участю всіх регіональних відділень НОК, присвяченого 25-й річниці заснування Національного олімпійського комітету України. Учасниками форуму стануть голови та представники регіональних представництв НОК, а серед них чимало уславлених олімпійців: Павло Хникін, Олена Петрова, Іван Гешко, Ніна Лемеш та інші, які прозвітують про виконану роботу у поточному році та окреслять план дій на олімпійський 2016-й. У роботі семінару-наради візьме участь президент НОК Сергій Бубка.