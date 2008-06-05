Тимощук показав мільйонам українців, як любити і поважати свою країну

У Будинку футболу в Києві відбулась зустріч міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА та президента Федерації футболу України Григорія СУРКІСА з футболістом Анатолієм ТИМОЩУКОМ, який привіз до столиці України Кубок УЄФА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Ю.ПАВЛЕНКО відзначив патріотизм українця, який одержував Кубок з рук президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ, тримаючи Державний прапор України.

За словами міністра, протягом останніх років йому кілька разів доводилось спілкуватись з А.ТИМОЩУКОМ: «Анатолій звертався до мене, як до міністра спорту з проханням допомогти молодим перспективним командам, або подбати про ветеранів спорту, тренерів. Мені надзвичайно приємно, що наша талановита спортивна молодь думає не про свої власні потреби, а про розвиток українського спорту».

«Анатолій показав мільйонам українців, як треба любити, поважати свою країну та відповідально до неї ставитись», – підкреслив Ю.ПАВЛЕНКО.

Це, за словами міністра, підтверджує і той факт, що він привіз Кубок УЄФА до України, щоб розділити радість із співвітчизниками.

Ю.ПАВЛЕНКО висловив сподівання, що невдовзі вже один з українських клубів привезе трофей до Києва ще раз.

Президент Федерації футболу України Г.СУРКІС вручив А.ТИМОЩУКУ найвищу нагороду ФФУ – медаль «За заслуги».

Напередодні Президент України В.ЮЩЕНКО присвоїв А.ТИМОЩУКУ почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

Як повідомляв УНІАН, футбольний клуб «Зеніт» (Санкт-Петербург, Росія), капітаном якого є А.ТИМОЩУК, переміг в турнірі на Кубок УЄФА.