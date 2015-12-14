Гросмейстери Мотричко і Анікєєв виграли по дві з трьох золотих медалей чемпіонату України з шашок

Мотричко до золота, завойованого раніше у класичній програмі, додала титул чемпіонки України у турнірі з швидких шашок і завоювала срібло в бліці, повідомляє прес-служба Федерації шашок України.

У турнірі з швидких шашок Мотричко набрала в підсумковій таблиці 12 балів, випередивши срібного призера Ганну Дмитренко із Запоріжжя і Ольгу Балтажі, яка завоювала бронзу (11 очок).

Підтвердила своє реноме і Чемпіонка світу -2015 з бліцу в Туреччині, міжнародний гросмейстер Ольга Балтажі із Івано-Франківська. Їй не було і в турнірі з бліцу чемпіонату України. Балтажі набрала 14 очок, випередивши Мотричко на 2 бали (12). Бронза на рахунку Вікторії Білої (Одеська обл.) - 11 очок.

Дворазовим Чемпіоном України 2015 року з шашок став харків'янин, міжнародний гросмейстер Юрій Анікєєв, який після перемоги в класиці також завоював золото у швидких шашках. Він набрав 15 очок, випередивши за додатковими показниками Ігоря Кирзнера із Запоріжжя (15), і Юрія Бобкова із Запоріжжя - 14.

А переможцем чоловічого турніру з бліцу став міжнародний гросмейстер із Запоріжжя Ігор Кирзнер. Він набрав 14 очок, випередивши за додатковими показниками Дениса Шкатулу (Вінницька обл.) - 14, а також Леоніда Ципеса (Харківська обл.) - 12.

Чемпіонат України з міжнародних шашок серед чоловіків і жінок в трьох видах програми проходив у Білій Церкві (Київська область) з 4 по 13 грудня