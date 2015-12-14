Гендиректор "Шахтаря" Палкін: Шальке – сильний суперник, але він нам по зубах

Сергій Палкін вважає, що донецька команда цілком може обіграти німецький клуб за сумою двох матчів і вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

- Свого часу, досить давно, ми з «Шальке» вже зустрічалися. Як зараз пам'ятаю: ми виграли у них вдома з рахунком 1:0 – Агахова провів прекрасний гол. Думаю, ми повинні діяти в тому ж дусі. Сильна команда. За рейтингом УЄФА серед тих, хто сьогодні брав участь у жеребкуванні, «Шальке» йде в лідерах. І взагалі німецький чемпіонат один із найсильніших в Європі. Потрібно грати і перемагати! Суперник сильний, але я вважаю, що він нам по зубах, - зазначив Палкін.

– Чи були клуби, з якими не хотілося зустрітися на цій стадії?

– Природно. Це зрозуміло всім: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхем», той же «Наполі», який розгромив всіх у своїй групі. Було досить багато клубів, з якими не дуже-то хотілося зустрічатися.

– Які амбіції у «Шахтаря» в Лізі Європи? Зараз ви вже знаєте суперника: як готуватися до зустрічі з ним?

– У нас амбіція тільки одна – перемагати, проходити як можна далі і вигравати цей турнір. Немає сенсу просто брати участь у Лізі Європи – сьогодні ми команда не того рівня. Якщо туди потрапляєш, її треба вигравати.

– Кадрова комплектація команди дозволяє вирішувати такі завдання або взимку потрібно працювати на трансферному ринку?

– Вважаємо, що з точки зору кадрів ми повністю укомплектовані. У нас серйозна конкуренція на кожній позиції.

– Визначалися в клубі, де пройде перший матч? А якщо вдасться пройти, то й подальші?

– Перший поєдинок буде у Львові. Друга гра відбудеться на виїзді, тому що ми були в числі несіяних команд, які першу зустріч проводять вдома.