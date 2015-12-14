Луческу: "Шахтар" зобов'язаний вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи

Наставник донецького "Шахтаря" румунський фахівець Мірча Луческу прокоментував підсумки жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, згідно з якою суперником гірників став німецький "Шальке-04" з Гельзенкірхена, повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

"Ми вже зустрічалися з «Шальке» раніше і пройшли далі. Наш нинішній склад не просто не слабкіший, а сильніший того, що був в 2005 році! Плюс ми накопичили солідний досвід виступів у єврокубках. Звичайно, це не означає, що нам буде легко, – німецькі команди непередбачувані. Але «Шахтар» має проходити «Шальке» – навіть незважаючи на те, що в лютому наш чемпіонат ще не відновиться, а в Бундеслізі вже будуть грати повним ходом. Це не проблема. Інша справа, що матч-відповідь ми будемо проводити на виїзді, це не дуже добре. Тим не менш «Шахтар» зобов'язаний вийти в 1/8", - зазначив Містер.

Як повідомляв УНІАН, матчі 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" - "Шальке-04" пройдуть 18 і 25 лютого. Перший матч гірники проведуть у Львові, другий - у Гельзенкірхені.