Футбольний директор "Манчестер Сіті": "Динамо" - це загроза"

Відомий у минулому нападник каталонської «Барселони» Чікі Бегірістайн, який працює нині в якості футбольного директора «Манчестер Сіті» висловив свою думку щодо того, що суперником його клубу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів став ФК «Динамо» (Київ), повідомляє прес-служба ФК "Динамо":

- Легко ніколи не буває. Наш суперник показав наскільки він хороший, перемігши «Порту» і зігравши внічию з «Челсі». Буде складно, але ми вже показали, що в цьому турнірі покращуємо свою гру і будемо боротися за вихід в чвертьфінал. «Динамо» - сильна команда і вони постараються показати вболівальникам, що готові до суперництва на такому рівні.

Як повідомляв УНІАН, матчі 1/8 фіналу ЛЧ "Динамо" - "Манчстер Сіті" відбудуться 24 лютого та 15 березня.