Суперником "Динамо" в Юнацькій Лізі УЄФА став англійський "Мідлсбро"

Київське «Динамо» (вік гравців - до 19 років) в матчі плей-офф за право виходу в 1/8 Юнацької Ліги УЄФА зіграє на виїзді проти однолітків з англійського клубу «Мідлсбро».

Згідно з регламентом, на всіх стадіях плей-офф турніру суперники зустрічаються по одному разу.

Вісім переможців з Шляху чемпіонів зіграють вдома проти вісімки команд, що посіли другі місця в групах і визначать володарів восьми путівок до 1/8 фіналу. "Динамо" у своїй групі посіло 2-е місце і тому буде грати в гостях.

Єдиний матч, який і вирішить результат протистояння, відбудеться 9 або 10 лютого.