Суркіс про матчі ЛЧ з "Манчестер Сіті": "Я вважаю, що на сьогоднішній день шанси у нас 50 на 50"

Президент ФК «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс прокоментував жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відразу після її закінчення, повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

- «Манчестер Сіті» дуже сильна команда з хорошим підбором виконавців. Але ми повинні виходити на футбольне поле і грати на перемогу. Я ще перед жеребкуванням сказав, що слабких команд немає. Може бути, хтось шукав слабку команду в цій вісімці, особисто я там не бачив. Тому нормальний жереб, ми повинні добре підготуватися і зіграти. Я вважаю, що на сьогоднішній день шанси у нас 50 на 50.

- В кінці жеребкування у «Динамо» залишалося два варіанти – «Манчестер Сіті» і «Атлетико». Ви в той момент думали, кого з цих команд краще потрапити?

- Якщо б Сергій Ребров сидів поруч, я б з ним порадився в той момент. Мені здається, що «Манчестер Сіті» грає у більш силовий футбол, і якщо ми будемо добре фізично готові і будемо добре грати, то ми можемо сподіватися, що ми пройдемо далі.

- «Динамо» вже перемагало «Манчестер Сіті» в плей-офф Ліги Європи кілька сезонів раніше. Певний досвід у вашого клубу є?

- Це історія. Якщо пам'ятаєте, тоді нам теж ніхто не пророкував успіх, але ми пройшли їх за сумою двох поєдинків, причому тоді ми також перший матч грали вдома, а другий – в гостях. Якщо ми будемо готові, якщо будемо боротися з першої та до останньої хвилини, і, саме головне, вірити в себе, то нам під силу пройти далі.

- Представники «Манчестер Сіті» виділили у складі «Динамо» Андрія Ярмоленка. А кого б ви виділили в складі майбутнього суперника?

- У цій команді багато гравців найвищого рівня – Фернандіньо, Яя Туре, Давід Сілва... Кого не візьми – зірка. У кожній лінії гравці з ім'ям, всі виступають на найвищому рівні. Чого нам не вистачає, для того щоб ми спокійніше виходили на матч з цим суперником, так це такого напруження, як у чемпіонаті Англії. Вони звикли грати за присутності 70-80 тисяч глядачів. Вони виходять на поле, і на них це не тисне, оскільки вони до цього звикли. Нам би в психологічному плані не боятися грати на чужому полі. У Порту ми виграли, але там і стадіон не був повністю заповнений. Тим не менш, я не бачу жодних причин говорити про те, що нам дістався поганий жереб. Ми повинні добре готуватися.

- Ви говорили, що перехід Ярмоленка до іншого клубу взимку можливий у випадку, якщо «Динамо» потрапить в 1/8 фіналу на «Барселону», «Реал» або «Баварію». Попався «Манчестер Сіті»...

- Природно, ми будемо намагатися зберегти Андрія в команді, щоб він нам допоміг. Пропозицій поки немає. Якщо вони будуть, ми будемо обговорювати це з Ярмоленком. Але я думаю, що Андрієві треба залишитися в «Динамо» і спробувати пройти «Манчестер Сіті», а потім вже думати про інших команди.

- Перший матч відбудеться в Києві. Є нова інформація про можливості проведення цієї зустрічі з глядачами?

- Ми подали апеляцію. Природно, ми повідомимо, коли вона буде розглядатися. Сподіваємося, що нам може бути підуть назустріч. Ми надамо ті аргументи, які можуть переконати УЄФА, що подібне більше не повториться. Але якщо нам не повірять, у нас немає жодного шансу. Нам просто слід повірити, що це був перший і останній подібний інцидент.