"Динамо" і "Манчестер Сіті" зіграють 24 лютого та 15 березня
УЄФА опублікував розклад матчів 1/8 фіналу.
Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, згідно з яким матчі у парі "Динамо" - "Манчестер Сіті" відбудуться 24 лютого та 15 березня, повідомляється на сайті УЄФА.
Перша гра пройде в Києві, матч-відповідь - в Манчестері.
Згідно з календарем, пари команд проведуть матчі в такі дні:
16 лютого та 9 березня
"Парі Сен-Жермен" (Франція) - "Челсі" (Англія)
"Бенфіка" (Португалія) - "Зеніт" (Росія)
17 лютого і 8 березня
"Гент" (Бельгія) - "Вольфсбург" (Німеччина)
"Рома" (Італія) - "Реал" (Іспанія)
23 лютого та 16 березня
"Арсенал" (Англія) - "Барселона" (Іспанія)
"Ювентус" (Італія) - "Баварія" (Німеччина)
24 лютого та 15 березня
ПСВ (Нідерланди) - "Атлетіко" (Іспанія)
"Динамо" Київ (Україна) - "Манчестер Сіті" (Англія).