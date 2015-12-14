"Динамо" і "Манчестер Сіті" зіграють 24 лютого та 15 березня

УЄФА опублікував розклад матчів 1/8 фіналу.

Союз європейських футбольних асоціацій оприлюднив розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, згідно з яким матчі у парі "Динамо" - "Манчестер Сіті" відбудуться 24 лютого та 15 березня, повідомляється на сайті УЄФА. Перша гра пройде в Києві, матч-відповідь - в Манчестері. Згідно з календарем, пари команд проведуть матчі в такі дні: 16 лютого та 9 березня "Парі Сен-Жермен" (Франція) - "Челсі" (Англія) "Бенфіка" (Португалія) - "Зеніт" (Росія) 17 лютого і 8 березня "Гент" (Бельгія) - "Вольфсбург" (Німеччина) "Рома" (Італія) - "Реал" (Іспанія) 23 лютого та 16 березня "Арсенал" (Англія) - "Барселона" (Іспанія) "Ювентус" (Італія) - "Баварія" (Німеччина) 24 лютого та 15 березня ПСВ (Нідерланди) - "Атлетіко" (Іспанія) "Динамо" Київ (Україна) - "Манчестер Сіті" (Англія).

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