Ребров після жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ: "Я впевнений, що недоліки у "Манчестер Сіті" є"

Наставник київського "Динамо" Сергій Ребров прокоментував результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якої в суперники "Динамо" дістався англійський "Манчестер Сіті", в ефірі телеканалу "Футбол 1".

- Ми були б готові грати з будь-яким суперником. Нормальне жеребкування, можна грати. Якраз вчора я дивився матч «Матчестер Сіті» з «Суонсі», який вони виграли 2:1, можу сказати, що це сильна, збалансована команда, але в 1/8 Ліги чемпіонів інші не потрапляють. Напевно, всі вважають найбільш вдалим жеребом пару «Гент» - «Вольфсбург», але подивимося, як буде насправді. Жереб можна буде вважати вдалим, якщо ми пройдемо цю команду. З «Манчестер Сіті» ми вже зустрічалися кілька років тому, і досить успішно.

- Ще місяць тому «Матчестер Сіті» називали головним претендентом на перемогу в англійському чемпіонаті. Які слабкі сторони цієї команди ви б відзначили?

- Ми обов'язково розглянемо цю команду. У будь-якому супернику можна і потрібно знаходити вади. Вони є і у «Матчестер Сіті». Наші ігри відбудуться ще нескоро, у нас буде час, щоб підготуватися, ми зберемо всю інформацію. Я впевнений, що недоліки у них є. Згадайте, перед початком сезону багато хто вважав фаворитом «Челсі», і ніхто не міг знайти в грі слабкі сторони, але кожен суперник правильно готувався до ігор з цією командою і гідно з ними грали. Так само потрібно готуватися і до «Матчестер Сіті» і не думати, яке місце вони посідають в англійській Прем'єр-лізі або на скількох фронтах грають.

- Наскільки проблематично входити в такий турнір навесні, не маючи належної ігрової практики, крім контрольних матчів?

- Звичайно, непросто починати другу частину сезону відразу з матчів такого рівня, маючи ігрову практику тільки в контрольних матчах, але для нас це не ново – ми проходимо через це кожен рік, і думаю, робимо це гідно. Не відомо, у кого буде перевага, адже, підходячи до таких матчів без офіційних поєдинків, у команди також немає і травмованих гравців, вона знаходиться в збалансованому складі. А в якому складі підійде «Матчестер Сіті», з яким кількістю травмованих і ключові чи це будуть гравці, ми подивимося. Все-таки, АПЛ серйозний чемпіонат, в якому велика напруга, футболісти віддають всі сили на полі, іноді граючи двічі в тиждень. Повторюся, це вдалий жереб чи ні, ми дізнаємося тільки після гри.

- Потрібні нові придбання команді?

- Коли президент повернеться з жеребкування, ми обов'язково з ним все обговоримо. Звичайно, це важливі питання, незважаючи на те, що ми пройшли в наступний етап, команді потрібно посилення, необхідно розмовляти щодо трансферів футболістів – все це буде. Упевнений, ми з президентом обов'язково знайдемо взаєморозуміння. Які позиції потребують підсилення, звичайно ж, я сказати поки не можу.

Як повідомляв УНІАН, згідно з жеребкуванням перший матч у парі "Динамо" - "Манчестер Сіті" відбудеться у Києві, матч-відповідь - в Манчестері.