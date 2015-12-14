Російський і турецький клуби зійдуться в 1/16 фіналу Ліги Європи

Згідно з результатами жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи в одній парі опинилися московський "Локомотив" і турецький "Фенербахче" з Стамбула.

Матчі відбудуться 18 лютого в Стамбулі і 25 лютого - в Москві.

Союз європейських футбольних асоціацій не планував розсіювати команди з Росії та Туреччини, як організація робить у випадку з командами Росії і України, або Вірменії та Азербайджану.

У підсумку, одна пара, що складається з російської і турецької команд з'явилася завдяки сліпому жеребу.

Відносини між РФ і Туреччиною загострилися після того, як 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни. Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня екіпаж сторожового корабля ВМФ Росії "Сметливый" відкрив вогонь зі стрілецької зброї по турецькому рибопромисловому судну, що наближався до нього в Егейському морі. Після цього судно, так і не виходячи на зв'язок, змінило курс.

Після інциденту в Міноборони Росії був викликаний військовий аташе при посольстві Туреччини.