"Шахтар" в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє з німецьким "Шальке-04"

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, за підсумками якого суперником донецького "Шахтар" став німецький "Шальке-04".

Перший матч гірники проведуть у Львові, другий - у Гельзенкірхені.

Ігри пройдуть 18 і 25 лютого.

Жеребкування плей-офф Ліги Європи провели генсек УЄФА Джанні Інфантіно і посол фіналу Ліги Європи-2016 в Базелі знаменитий у минулому швейцарський футболіст Олександр Фрай, який народився в Базелі. Він починав (1997/98) і закінчував (2009-2013) кар'єру в однойменному футбольному клубі "Базель".

Донецька команда, яка перейшла в Лігу Європи з найпрестижнішого єврокубка - Ліги чемпіонів - спочатку була посіяна в другій корзині. Серед її потенційних суперників значилися «Атлетик» (Більбао, Іспанія), «Базель» (Швейцарія), «Байєр» (Леверкузен, Німеччина), «Брага» (Португалія), «Лаціо» (Рим, Італія), «Ліверпуль» (Англія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Мольде» (Норвегія), «Наполі» (Неаполь, Італія), «Олімпіакос» (Афіни, Греція), «Порту» (Португалія), «Рапід» (Відень, Австрія), «Тоттенхем» (Англія) і «Шальке-04» (Гельзенкірхен, Німеччина).

Не могли бути суперниками українського клубу два представника Росії - "Краснодар" і "Локомотив" (Москва).