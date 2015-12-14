"Динамо" зіграє в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті"

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками якого суперником київського "Динамо" став англійський "Манчестер Сіті".

Перший матч пройде в Києві, матч-відповідь- в Манчестері.

Жеребкування провели генсек УЄФА Джанні Інфантіно і посол фіналу-2016 в Мілані екс-гравець міланського "Інтернаціонале" (провів в команді 19 сезонів) Хав'єр Дзанетті.

Згідно з регламентом, на цьому етапі "Динамо" могло зустрітися з одним з шести переможців груп - "Реал" (Мадрид, Іспанія), "Вольфсбург" (Німеччина), "Атлетіко" (Мадрид, Іспанія), "Манчестер Сіті" (Англія), "Барселона" (Іспанія) і "Баварія" (Німеччина). Виключенням стали англійський "Челсі" з Лондона (переможець групового турніру в одному квартеті з "Динамо") та російський "Зеніт" із Санкт-Петербурга, тому що УЄФА розводить українські і російські клуби при жеребкуванні.

Повністю склад пар 1/8 фіналу виглядає так:

Гент - Вольфсбург

Рома - Реал

ПСЖ - Челсі

Арсенал - Барселона

Ювентус - Баварія

ПСВ - Атлетико

Бенфіка - Зеніт

Динамо - Манчестер Сіті