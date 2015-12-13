Чоловіча збірна України з біатлону посіла 9 місце на етапі Кубка світу

Про це повідомляється на сайті Федерації біатлону України.

Зокрема, за українську збірну виступали Сергій Семенов, Олександр Жирний, Артем Прима і Дмитро Підручний, показавши результат в 1 годину 14 хвилин і 23,94 секунди.

"Аж до останнього вогневого рубежу українській команді вдавалося уникнути додаткових метрів штрафного кола, однак Дмитро Підручний не впорався зі стійкою. Причому, що прикро, перші чотири постріли капітан чоловічої команди виконав точно, а остання мішень не піддалася навіть після трьох запасних патронів. Втім, у цей момент наша команда вже не боролася за призові місця", - наголошується в повідомленні.

Доля ж першого рядка в фінішному протоколі, як і в жіночій гонці, вирішилася на останніх сотнях метрів дистанції, коли росіянин Антон Шипулін не тільки ліквідував 15-секундне відставання після стійки від норвежця Еміля Свендсена, але і фінішним ривком відібрав перемогу у норвезької збірної.

Читайте такожУкраїнська біатлоністка Варвинець завоювала бронзу в Ріднау

"Третьою стала команда Франції, чий лідер Мартен Фуркад на останньому етапі пережив досить болюче падіння, але, тим не менш, справився й зі стріляниною, і з фінішним колом. Місця у квітковій церемонії завоювали збірні Австрії, Німеччини та Канади. А найбільшим сюрпризом став виступ шведів, які протягом усієї гонки претендували на подіум, і лише в другій половині заключного етапу опустилися на сьому позицію", - наголошується в повідомленні.

У Кубку націй норвезька команда зміцнила своє лідерство, випереджаючи збірну Німеччини вже на 168 балів. Команда України зберігає свою сьому позицію.

Наступний етап Кубка світу в словенській Поклюці стартує чоловічим спринтом 17 грудня.