Українська біатлоністка Варвинець завоювала бронзу в Ріднау

Як повідомляє сайт Федерації біатлону України, головна суперниця Варвинець зі спринту – француженка Анаіс Шевальє не вийшла на старт, і з перших метрів Варвинець отримала майже півхвилинну перевагу.

Але, як наголошується, допустивши промах у першій стрільбі лежачи, українка втратила перевагу, і на дистанцію пішла другою.

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«Ситуація ускладнилася після другого лежання, коли Іра допустила дві помилки і відсунулася на сьоме місце з хвилинним відставанням. Але характер Варвинець і бажання зійти на подіум зіграли сьогодні в гонці не останню роль. Зібравшись на стрільбу стоячи і, закривши дві мішені, що залишились, Іра другий день поспіль займає місце на п'єдесталі пошани! Нехай тепер не першу, а третю сходинку. Вітаємо!!!», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, перемогу здобула Галина Нечкасова, яка виявилася кращою з групи російських переслідувачів Варвинець на старті. А на друге місце злетіла Шевальє, але тільки молодша сестра вчорашньої срібної призерки – Хлое. Француженка з одним колом штрафу зуміла піднятися з 18-го місця в призи.

Дві інші українки також зуміли потрапити в залікову зону. Але якщо для Юлії Бригінець 40-е місце – прогрес у порівнянні зі спринтом, то переслідування Яни Бондар складно назвати вдалим. Хоча починалася гонка для неї відмінно – після чистого першого рубежу Яна піднялася на 5 місце. Однак потім дев'ять незакритих мішеней на трьох рубежах дозволили Бондар фінішувати лише 35-й.