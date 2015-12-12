Усик: "Мені попався хороший гідний суперник, терплячий"

Український боксер Олександр Усик прокоментував свій поєдинок з кубинцем Педро Родрігесом в ефірі телеканалу "Інтер".

Говорячи про те, що нового він почерпнув для себе в цьому бою, Усик сказав: "Нічого нового не побачив, нічого не дізнався. Як і планував, боксував в кайф, працював, все нормально... Робоча перемога".

Говорячи про свого суперника, українець зазначив: "Хороший гідний суперник. Терплячий, добре бився. Мені сподобалося працювати з ним, бій був хорошим".

Говорячи про те, чого він бажає надалі, Усик зазначив: "Хочу миру, щоб люди любили більше, ніж ненавиділи один одного. Щоб закінчилися всі війни, щоб мир настав у всьому світі".

А говорячи про власні плани, іронізував: "Я не можу забігати наперед. Хочеш розсмішити Бога - розкажи йому про свої плани... Я поступово йду до своєї мрії - титулу чемпіона світу. Вірю, що моя мрія здійсниться. Йду до неї своїми маленькими кроками..."

Наостанок український боксер звернувся до своїх прихильників: "Вітаю всіх з Новим роком! Всіх своїх уболівальників. Бажаю всього самого найкращого в наступаючому році. Зустрінемося на моїх боях".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Усик здобув перемогу над кубинцем Родрігесом і захистив титул Інтерконтинентального чемпіона WBO.