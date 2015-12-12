Усик виграв нокаутом у кубинця Родрігеса

У столичному Палаці спорту завершився бій за титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO у важкій вазі, в якому Олександр Усик зустрічався з кубинцем Педро Родрігесом і виграв нокаутом у 7-му раунді.

Українець з самого початку бою мав перевагу і постійно її нарощував. Перший раз суперник потрапив у нокдаун наприкінці 6-го раунду, але від подальших неприємностей його врятував гонг. Як виявилося, ненадовго. Вже на початку сьомого раунду українець провів ще одну серію ударів, після чого суперник впав на ринг і суддя прийняв рішення зупинити бій.

УНІАН провів онлайн-трансляцію бою, за якою можна простежити за ходом поєдинку.

Таким чином, українець учетверте в кар'єрі захистив титул Інтерконтинентального чемпіона WBO.