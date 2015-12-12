Збірна України проведе свої матчі на Євро в Ліллі, Ліоні та Марселі
20:12, 12 грудня 2015Спорт
1746
Першу гру українці проведуть проти збірної Німеччини.
uefa.com
Згідно з результами жеребкування Євро-2016 став відомий розклад матчів збірної України на турнірі у Франції.
Перший матч - Німеччина-Україна - відбудеться 12 червня в Ліллі. Початок гри о 22.00 за київським часом.
Другий матч Україна - Північна Ірландія відбудеться 16 червня в Ліоні. Початок гри о 19.00 за київським часом.
Третій матч Україна - Польща відбудеться 21 червня в Марселі. Початок гри о 19.00.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2016, за підсумками якого збірна України потрапила в Групу С.
Чемпіонат Європи з футболу пройде у Франції з 10 червня по 10 липня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter