Збірна України проведе свої матчі на Євро в Ліллі, Ліоні та Марселі

Згідно з результами жеребкування Євро-2016 став відомий розклад матчів збірної України на турнірі у Франції.

Перший матч - Німеччина-Україна - відбудеться 12 червня в Ліллі. Початок гри о 22.00 за київським часом.

Другий матч Україна - Північна Ірландія відбудеться 16 червня в Ліоні. Початок гри о 19.00 за київським часом.

Третій матч Україна - Польща відбудеться 21 червня в Марселі. Початок гри о 19.00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2016, за підсумками якого збірна України потрапила в Групу С.

Чемпіонат Європи з футболу пройде у Франції з 10 червня по 10 липня.