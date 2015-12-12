Збірна України потрапила в групу з Німеччиною Євро-2016
19:52, 12 грудня 2015Спорт
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Також суперниками нашої команди стануть збірні Польщі та Північної Ірландії.
uefa.com
У Парижі відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2016 року, за підсумками якої суперниками збірної України стали команди Німеччини, Польщі та Північної Ірландії.
Повністю результати жеребкування виглядають так:
Група А - Франція, Румунія, Албанія, Швейцарія.
Група B - Англія, Росія, Уельс, Словаччина.
Група C - Німеччина, УКРАЇНА, Польща, Північна Ірландія.
Група D: Іспанія, Чехія, Туреччина, Хорватія.
Група E - Бельгія, Італія, Ірландія, Швеція.
Група F - Португалія, Ісландія, Австрія, Угорщина.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу відбудеться з 10 червня по 10 липня у Франції.
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