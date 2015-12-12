Збірна України потрапила в групу з Німеччиною Євро-2016

У Парижі відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2016 року, за підсумками якої суперниками збірної України стали команди Німеччини, Польщі та Північної Ірландії.

Повністю результати жеребкування виглядають так:

Група А - Франція, Румунія, Албанія, Швейцарія.

Група B - Англія, Росія, Уельс, Словаччина.

Група C - Німеччина, УКРАЇНА, Польща, Північна Ірландія.

Група D: Іспанія, Чехія, Туреччина, Хорватія.

Група E - Бельгія, Італія, Ірландія, Швеція.

Група F - Португалія, Ісландія, Австрія, Угорщина.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу відбудеться з 10 червня по 10 липня у Франції.