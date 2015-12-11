Україна залишилася на 8-му місці в рейтингу УЄФА, кращий з клубів - "Шахтар" - 23-й

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) за підсумками чергового єврокубкового тижня опублікував оновлений рейтинг асоціацій і, окремо, клубів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У рейтингу асоціацій Україна залишилася на 8-му місці. Українські клуби в нинішньому сезоні на п'ятьох заробили 5,400 бали (дві команди вибули з розіграшу євротурнірів на попередніх стадіях). Всього на рахунку України за останні п'ять сезонів 40.483 бали. Вище в таблиці йде Росія (48.882). У свою чергу, Україна впевнено випереджає Бельгію (37.600), більш ніж на 3 бали.

Лідирують у рейтингу асоціацій Іспанія, Німеччина та Англія. 4-е місце впевнено займає Італія, а розрив між Францією, Португалією та Росією мінімальний.

У рейтингу клубів донецький "Шахтар" йде на 23-му місці (67,176 )і випереджає київське "Динамо" (27, 59,176). Це при тому, що в нинішньому єврокубковому сезоні кияни набрали рівно на 6 балів більше донеччан - 13,160 проти 7,160. Відповідно, перед початком сезону "Динамо" відставало від "Шахтаря" рівно на 14 балів. Дніпропетровський "Дніпро" розташувався на 33-му місці (54,676). Інші українські клуби не входять в Топ-50 світового рейтингу.

Очолюють рейтинг "Реал", "Баварія" і "Барселона".