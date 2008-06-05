"Порту" виключили з Ліги чемпіонів

Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив виключити чемпіона Португалії "Порту" з розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2008/09. Клуб покараний за спробу підкупу арбітрів матчів чемпіонату Португалії в сезоні-2003/04. Керівництво "Порту" заявило, що рішення УЄФА буде оскаржене, повідомляє Reuters.

У підкупі суддів підозрюється президент "Порту" Жорже Пінту да Кошта. За інформацією Федерації футболу Португалії (LPFP), керівник клубу намагався підкупити арбітрів перед матчами чемпіонату країни "Порту" - "Ештрела Амадора" (2:0) і "Бейра Марі" - "Порту" (0:0). Зазначимо, що в 2007 році англійське видання The Times писало, що да Кошта намагався підкупити суддів матчу з "Ештрела Амадорою", запропонувавши їм послуги повій.

Яка команда може замінити "Порту" в груповому турнірі Ліги чемпіонів сезону-2008/09, поки що не повідомляється.

Лента.ру