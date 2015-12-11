Київський півмарафон приєднався до престижної міжнародної організації AIMS

AIMS об’єднує більше 300 бігових подій у 95 країнах світу, повідомляє прес-служба оргкомітету київського півмарафону.

«Для нас це велика відповідальність і шанс. До вступу у AIMS ми готувалися декілька років, адже для початку необхідно було сертифікувати трасу та виконати ряд умов. В 2016-му у нас буде вже сьомий півмарафон. За цей час ми стали лідером бігових змагань у нашій країні та встановили високі стандарти подібних подій. Тепер час активно виходити на міжнародну арену. Тим паче, що ситуація у країні стабілізувалася. Далі у планах отримання «бронзової» відмітки IAAF (Міжнародної федерації легкої атлетики)», – прокоментував цю новину Дмитро Черніцький, генеральний менеджер Run Ukraine.

Команду Run Ukraine зі вступом до AIMS привітав Теодосіч Лівітсанос, генеральний адміністратор організації: «Ми раді вітати «Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2016» у складі AIMS. Відтепер, бігуни зі всього світу знатимуть про київський півмарафон. Це важливий крок для розвитку бігової культури в Україні. Завдяки здобуткам українських професійних легкоатлетів ваша країна відома у всьому Світі, тепер цю естафету має підхопити і бігова культура».

Вступу до AIMS передувала сертифікація траси – результати спортсменів на дистанції 21,0975 км будуть визнані міжнародною спільнотою, тобто, атлети матимуть змогу встановлювати рекорди Європи та Світу. Окрім того, показавши гарний час на київських пагорбах можна буде потрапити на марафони, які потребують від спортсменів кваліфікаційних результатів».

«Це важлива подія не лише для київського півмарафону, а й для всієї бігової України. Це відкриває гарні перспективи для міжнародного розвитку та туризму. Подібні заходи - реальний приклад української євроінтеграції. Не словом, а ділом». – прокоментувала цю новину Ірина Ліщинська, срібна призерка Олімпійський Ігор (2008) та чемпіонату світу (2007) з бігу на дистанції 1500 м.

Наступний «Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2016» відбудеться 17 квітня 2016-го року. У рамках заходу плануються дорослі забіги: 21,0975, 10, 5 та 2 (благодійний забіг) км. Дитячі забіги: 1000, 500 та 100 м, а також заїзди ролерів.