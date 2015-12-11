Вікторія Мотричко і Юрій Анікєєв стали чемпіонами України з шашок

У Білій Церкві завершився чемпіонат України з міжнародних шашок (стоклітинкова дошка) у класичній програмі, переможцями якого стали одеситка Вікторія Мотричко і харків'янин Юрій Анікєєв, повідомляє прес-службі Федерації шашок України.

Мотричко в останньому турі перемогла спортсменку з Івано-Франківська Ірину Балтажі і набравши підсумкові 14 балів, забезпечила собі третій рік поспіль золоту медаль. Людмила Литвиненко із Запоріжжя, яка трималася протягом всього турніру на 2-й сходинці внічию завершила свою партію з дуже досвідченою Ольгою Балтажі і далі все залежало від переслідувачів. Ірина Чебукіна з Харкова скористалася осічкою суперниці, обігравши Лідію Олексієнко і набравши 13 очок. У підсумку харків'янка в останньому турі відібрала срібло у Литвиненко. Більше того, боротьба за третю сходинку загострилася після того, як інша представниця Одеської області Вікторія Бєлая переграла киянку Ольгу Рейніш і наздогнала Литвиненко за очками. Але, за додатковими критеріями, перевага залишилися на боці Литвиненко. У неї - бронза.

У чоловіків в останньому турі харків'янин Юрій Анікєєв після перемоги над Максимом Оприщенко на 2 бали випередив іншого міжнародного гросмейстера Артема Іванова з Дніпропетровська і став чемпіоном країни. Срібло - у Іванова. Гостро протікала боротьба ще одного з провідних шашкістів України Ігоря Кірзнера із Запоріжжя і новоспеченого майстра спорту Владислава Антоновича. Результатом боротьби стала нічия і як підсумок бронзова медаль чемпіонату для Кірзнера.

Звання чемпіона України дає право Мотричко і Анікєєву представляти честь країни на європейській арені наступного року.

Чемпіонат України з міжнародних шашок проходив з 3 по 10 грудня. Турнір другий рік поспіль відбувся у Білій Церкві.