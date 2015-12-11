Гендиректор ФК "Дніпро": Коломойський не залишає команду й продовжить її фінансування

Гендиректор «Дніпра» Андрій Стеценко розповів, звідки взялися чутки про можливий розпуск команди і чому Коломойський не збирається продавати клуб, повідомляє "Главком".

"Дніпро" був, є і буде. Ігор Коломойський не збирається покидати команду, як і раніше готовий її фінансувати. Може бути, не в таких обсягах, як було зовсім недавно, в зв'язку з економічною ситуацією, що склалася в нашій країні, але я вам відповідально заявляю: "Дніпро" при цьому власнику буде повноцінно жити, - заявив Стеценко.

"Ніхто в клубі нікому з футболістів не пропонував залишити команду за власним бажанням. Мова йшла про зовсім прості речі: якщо у когось, на його думку, існують якісь проблеми, то вони не повинні переноситися на футбольне поле. Ці проблеми, як замало ігрового часу, рівень заробітної плати, повинні бути озвучені керівництву клубу, яке, в свою чергу, намагатиметься їх вирішити. Хто хоче залишити команду, повинен це сказати, а не демонструвати своє бажання на полі. Ось і все, що я обговорював з гравцями", - зазначив гендиректор.

"Чутки не коментую, особливо ті, які не мають нічого спільного з реальністю. А вона така: ні про який продаж клубу, або зміні власника, мова не йде. І взагалі, було б дуже цікаво подивитися на чергу з охочих придбати футбольний клуб "Дніпро", - продовжив один з керівників клубу.

"У клубу немає жодних проблем з фінансуванням. Якщо якісь затримки по заробітній платі гравців і присутні, то ці питання все одно рано чи пізно вирішуються. І не треба спекулювати цим питанням. Я можу сказати наступне: з моменту моєї зустрічі з футболістами минуло чотири дні. За цей час ніхто з них не заявив, що хоче піти з «Дніпра», в тому числі і з причини затримки заробітної плати. Мабуть, гравці задоволені своїми зарплатами настільки, що вони готові терпіти і певні затримки", - зазначив Стеценко.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у ряді ЗМІ з'явилася інформація про розпуск команди найближчим часом. Потім її спростував у коментарі офіційному сайту клубу Андрій Стеценко.

Напередодні "Дніпро" провів заключний матч у 2015-му році, обігравши в останньому турі групового етапу Ліги Європи норвезький "Русенборг" з рахунком 3:0.