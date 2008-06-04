МОК назвав міста-кандидати на проведення Олімпіади-2016
21:17, 04 червня 2008Спорт
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"Усі заявки відповідали високим стандартам"
Міжнародний олімпійський комітет оголосив список міст-претендентів на проведення літніх Олімпійських Ігор 2016 року.
Виконком МОК на своєму засіданні в Афінах виключив з первинного списку Баку (Азербайджан), Доху (Катар) і Прагу (Чехія). Кандидатами названі Чікаго (США), Токіо (Японія), Мадрид (Іспанія) і Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
"Усі заявки відповідали найвищим стандартам. Я вітаю міста-кандидати і сподіваюся, що претенденти, які наразі вибули цього разу з боротьби, отримали користь з участі у виборах олімпійської столиці", - заявив президент МОК Жак Рогге.
Остаточний вибір столиці Ігор-2016 буде зроблений під час сесії МОК у Копенгагені в жовтні 2009 року.
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