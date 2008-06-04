Повний рейтинг ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила свій щомісячний рейтинг більш ніж 200 футбольних країн світу.

Зміни в першій десятці списку невеликі: збірна Англії піднялася з 11-го місця на 9-е, витіснивши з десятки Португалію. Кращою з європейських збірних як і раніше залишається чемпіон світу Італія (3-й рядок).

Українська збірна, додавши 17 очок, піднялася на одну позицію, тепер вона 31-а.