Повний рейтинг ФІФА
19:59, 04 червня 2008Спорт
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Україна піднялась на одну сходинку
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила свій щомісячний рейтинг більш ніж 200 футбольних країн світу.
Зміни в першій десятці списку невеликі: збірна Англії піднялася з 11-го місця на 9-е, витіснивши з десятки Португалію. Кращою з європейських збірних як і раніше залишається чемпіон світу Італія (3-й рядок).
Українська збірна, додавши 17 очок, піднялася на одну позицію, тепер вона 31-а.
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