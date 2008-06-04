Тимощук привіз Кубок УЄФА на Волинь

Сьогодні капітан футбольної команди «Зеніт» (Санкт-Петербург, Росія), лучанин Анатолій ТИМОЩУК привіз спортивний трофей до рідного міста.

Як передає кореспондент УНІАН, зустрічали спортсмена у замку Любарта голова обласної державної адміністрації Микола РОМАНЮК, міський голова Богдан ШИБА, вболівальники. Волинський народний хор заспівав спортсмену «Многая літа», а лицарі замку Любарта дали вітальний залп із старовинної зброї на його честь.

А.ТИМОЩУК подякував присутнім за теплий прийом: «Мені дуже приємно повернутися на рідну землю. Наша команда завоювала цей почесний трофей не в останню чергу завдяки підтримці наших уболівальників, в тому числі і волинських».

М.РОМАНЮК, в свою чергу, висловив сподівання, що "сьогоднішня подія дасть поштовх для розвитку в області дитячого футболу, фізкультури і спорту. Отримавши кубок із прапором України в руках, Анатолій ТИМОЩУК возвеличив Україну».

Пізніше, на зустрічі із уболівальниками на стадіоні «Авангард», де розпочиналася кар`єра футболіста у команді «Волинь», А.ТИМОЩУК вкотре подякував своїм шанувальникам за підтримку.

Голова облдержадміністрації вручив спортсмену Почесну грамоту облдержадміністрації і волинську вишиванку, а батьки А.ТИМОЩУКА отримали Подяку голови облдержадміністрації.

Як повідомлялося, 14 травня у Манчестері російський клуб «Зеніт», капітаном якого є А.ТИМОЩУК, у фінальному матчі за кубок УЄФА переміг шотландський "Глазго Рейнджерс".

Під час церемонії нагородження президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ вручив Кубок А.ТИМОЩУКУ, який вийшов на нагородження з прапором України.